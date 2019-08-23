(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Выпускники казанского центра искусств «Шарм» работают в Голливуде, Нью-Йорке и Новой Зеландии, в том числе продюсерами на киностудиях и московских телеканалах. Об этом заслуженный работник культуры РТ и директор Центра искусств «Шарм» Максим Скалозубов рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«У нас есть ребята, которые работают в Голливуде на киностудии, мальчик 25 или 27 лет, который работает продюсером. Есть ребята, которые работают в Новой Зеландии, масса людей работает в Нью-Йорке, многие в Москве на телеканалах продюсерами. Кто-то работает в шоу известных российских певцов, например, в шоу Баскова», — сказал Максим Скалозубов.

Выпускники, которые воспитывались в течение 25 лет, сейчас разбросаны по всему миру и являются международными европейскими презентерами, отметил он.

«Есть выпускники, которые продвигают нас на совсем другой уровень. Никто из них не стесняется сказать в интервью, что когда-то начинал в шоу-театре „Шарм“ в Казани», — подчеркнул спикер.

Интервью с заслуженным работником культуры РТ и директором Центра искусств «Шарм» можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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