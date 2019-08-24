Омбудсмен РТ и глава Минтруда проведут совместный прием граждан

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). 27 августа омбудсмен РТ Сария Сабурская и глава Минтруда Эльмира Зарипова проведут совместный прием граждан, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Встреча с гражданами пройдет по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, № 61.

Кроме того, жители муниципальных районов республики смогут задать интересующие их вопросы посредством прямого подключения через Skype.

Необходима предварительная запись по телефону: (843) 236-41-80. Также граждане могут записаться через общественных помощников в своем муниципальном районе и к назначенному времени прийти в приемную Общественного помощника омбудсмена.

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