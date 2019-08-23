Ко дню рождения Туфана Миннулина Нижнекамский драмтеатр представил жителям Камского Устья спектакль

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В преддверии Дня рождения Туфана Миннулина в пгт Камское Устье Нижнекамский драмтеатр представил спектакль по произведению татарского автора, сообщают «Волжские зори».

По традиции артисты театра, носящего имя популярного драматурга, проведут гастроли на малой Родине татарского автора. От имени жителей района артистов приветствовал замглавы муниципального образования Газинур Габидуллин.

На сцене местного Дома культуры артисты выступили с комедией «Видимо так суждено!». По словам главного режиссера театра Рустема Галиева, их спектакль отличается музыкальностью и зрелищностью. Зрители оказали горячую поддержку артистам и подарили долгие овации.

24 августа спектакль поставят в Старобарышевском СДК, 25 августа — в Большемереткозинском СК, 26-го — в Большеянгасальском СДК, 27-го — в Староказеевском СДК. Вход свободный.

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