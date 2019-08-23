WORLDSKILLS-2019

Елена Кривопатре

23 августа 2019, 22:32

Общество

Картины из музеев и 100-летие ТАССР: Спасская башня Казанского Кремля стала экраном светового-шоу

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Общество

Картины из музеев и 100-летие ТАССР: Спасская башня Казанского Кремля стала экраном светового-шоу

Фото: Михаил Захаров

В Казани состоялся последний показ светового представления, приуроченого к чемпионату рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Спасская башня Казанского кремля вновь превратилась в огромный экран для светового шоу. Основой представления стали классические произведений мирового, российского и национального искусства.

Такое красочное зрелище казанцы видят не в первый раз. Ранее его устраивали к новогодним праздникам, а в этот раз поводом стало проведение чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

Авторы шоу представили жителям и гостям столицы произведения татарстанских композиторов в современной аранжировке, в том числе «Легенду о Сююмбике». А в качестве иллюстраций авторы использовали картины из фондов Национального музея и музея ИЗО.

Для того, чтобы просмотр шоу стал комфортным, полиция перекрыла площадь 1 Мая для движения транспорта. Желающих увидеть представление оказалось достаточно много — некоторые зрители пришли занять места уже за час до начала. Кто-то из них решил встать поближе к башне, другие наблюдали издалека: следить за игрой света оказалось интересно с любой точки.

Световые изображения превращали стены Спасской башни то в замысловатые геометрические фигуры, то делали их мерцающими, словно звездное небо. Периодически башня растворялась в темноте и вновь появлялась перед зрителями, раскрашенная самыми замысловатыми узорами.


Шоу было полностью разработано компанией «Дисплей-арт». Ее директор Анвар Измайлов рассказал, что кроме самого представления они разработали баннерную выставку на территории Кремля «Слава в руках труда».

«На этой площадке мы работаем первый раз. Сроки для создания шоу были достаточно сжатые — конкурс был объявлен относительно недавно. Здесь представлены три сюжета: первый сюжет посвящен столетию ТАССР, второй — Сююмбике, а третий — татарскому искусству, он называется “Древо татарского мышления”», — рассказал Анвар Измайлов.

В первой части, которая рассказывает о столетии ТАССР, показаны самые важные исторические события республики начиная с 1920-х годов и заканчивая чемпионатом WorldSkills.

«В первой части мы решили не показать трагические эпизоды Великой Отечественной войны, а рассказать о том вкладе, который сделал Татарстан для победы и о военном производстве тех лет», — объяснил Измайлов.

Во второй части шоу Спасская башня на какое-то время превратилась в башню Сююмбике, затем на белокаменных стенах выросло дерево, и зрителям представили достояние татарской живописи. Завершился показ перевоплощением башни в различные геометрические фигуры, замысловатые технические элементы и звёздное небо.

Ролик длится 20 минут и повторяется в течении двух часов. В создании программы участвовали порядка 15 человек, не считая техников, которые помогли реализовать программу.

«Кроме таких световых шоу мы занимаемся созданием музеев. Мы продумываем все с нуля, сами изготавлиаем оборудование и отвечаем за художественное оформление», — поделился директор компании.


Прелставление на стенах Спасской башни можно было увидеть три дня начиная с 21 августа с 21.00 до 23.00. Сегодня состоялся последний показ шоу, добавил Анвар Измайлов.

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