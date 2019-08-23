В Казани открылась выставка с парфюмерией, посвященной картине, и бандажом артиста балета из Берлина

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В казанской Галере современного искусства открылась выставка почетного академика Российской академии художеств Александра Долля «Цветы Лихтенштейна» с парфюмерной водой, посвященной картине, и бандажом артиста балета из Берлина.

В Казани выставка представлена в особом колорите, потому что кроме цветов, которые изображены на холстах, присутствуют предметы. Один из них — это бандаж артиста Штацбалета Берлина Александра Абдукаримова, который был расписан вместе с его телом во время записи перформанса «Цветок впечатлений». Артист танцует эмоцию цветка под «Вокализ» Рахманинова.

«Бандаж представлен впервые, и он больше нигде в мире не выставлялся. Для Казани сделали исключение, потому что город известен балетом и оперным театром», — сказал Почетный академик Российской академии художеств и художник Алекс Долль.

На выставке репрезентован купальный костюм «Аре», названный в честь швейцарской реки, на который с помощью печати нанесено изображение цветков.

Также автор привез в Казань духи парфюмерного дома «Микаллеф», который выпустил аромат, посвященный работе, представленной на выставке, под названием «Фаза № 3». «Именно так пахнет в аромате эта работа», — сказал автор.

Одну из своих работ Алекс Долль подарил Галерее современного искусства в память о приезде делегации из Лихтенштейна.

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