Пресс-служба аэропорта «Бегишево»: ЧП не было, самолет даже не тронулся с места

(Набережные Челны, 23 августа, «Татар-инофрм», Эльвира Мухаметдинова). Пресс-служба аэропорта «Бегишево» отрицает факт чрезвычайного происшествия в самолете, из-за которого якобы отменили рейс.

Самолет авиакомании «Аэрофлот», который в 17 часов 20 минут должен был вылететь из «Бегишево» в направлении Шереметьево, даже не двинулся с места, сообщает ведомство. Экипаж попросил пассажиров вернуться в терминал, где они смогли бы дождаться резервный борт. Резервный борт будет отправлен по указанному маршруту в 23 часа.

Экипаж самолета объяснил высадку техническими причинами. Какие конкретно причины стали поводом для задержки рейса, в пресс-службе аэропорта не сообщили. «Не владеем информацией», — отметили там. И тут же пояснили: «У нас нет станции технического обслуживания. Поэтому детально разобраться в причинах произошедшего нет возможности. В итоге, чтобы людям не пришлось слишком долго ждать, экипаж принял решение использовать в перевозке пассажиров другой самолет», — пояснили в аэропорту.

В «Бегишево» также подчеркнули, что пассажиров неудавшегося рейса уже накормили. «Вероятность того, что им придется здесь ночевать, очень мала», —заявили в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске, по сведениям Mash, высадили пассажиров перед взлетом самолета, следовавшего в Москву, из-за запаха гари в салоне.

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