WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 20:43

Культура

Любительский футбол, 70 городов ради фото и 7 авторов: В Казани открылась выставка «Новые пейзажи»

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Культура

Любительский футбол, 70 городов ради фото и 7 авторов: В Казани открылась выставка «Новые пейзажи»

Фото: архив

В Галерее современного искусства открылась выставка фотографий с современными российскими пейзажами.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в Галерее современного искусства открылась выставка фотографий с современными российскими пейзажами, включающая работы семи авторов, одному из которых пришлось объехать 70 городов России, а другой снимал любительские футбольные команды, которые никогда не попадут в телевизор.

На выставке «Новые пейзажи» представлено более 80 работ, их временной охват составляет более 15 лет. Все работы объединяет пейзаж, который изменен человеком, это скорее фотографические исследования, осмысляющие новую российскую повседневность.

«Самый масштабный проект здесь занял у автора Максима Шера 8 лет, за который он объездил 70 городов России», — сказал фотограф и куратор выставки «Новые пейзажи» Петр Антонов.

Проект Шера называется «Палимпсесты», во всех городах он искал один усредненный пейзаж, характерный для постсоветских городских поселений России.

На выставке представлен проект Лизы Фактор «Поверхность Сибири». Через фото она повествует о территориях Сибири, которые когда-то были освоены, а теперь кажутся вновь покинутыми.

Александр Вронский в проекте «Меньше единицы» отсылает к факту, что треть административных территорий России имеет население менее одного человека на квадратный километр, но при этом его интересуют не социальные, а эстетические вопросы — как запечатлеть пустоту на фотографии.

«Все семь проектов, которые здесь представлены, уже в какой-то степени известны. Например, Вронского все уже знают. Все эти фотографии отлично работают именно в выставочном пространстве, а не в Интернете, потому что все они построены на большом формате, который влияет на зрителя», — отметил фотограф Тимур Хадеев.

Валерий Нистратов предоставил для выставки проект «Документы природы». Фотограф снимал на примере подмосковной природы в контексте того, как новая капиталистическая система трансформирует природу, которая кажется нетронутой.

Проект Петра Антонова называется «Деревья, автомобили, фигуры людей, различные типы ограждений». В проекте он показывает, как выглядит любой постсоветский город на примере Москвы. «Все города в постсоветском пространстве похожи, а я живу в Москве, и логично в своем городе снять любой постсоветский город», — сказал Антонов.

Сергей Новикова назвал свой проект про российский любительский футбол Grassroots. «Они не попадут в телевизор, поэтому кураторы выставки решили поместить их в световые коробы, напоминающие ТВ», — добавил куратор.

Анастасия Цайдер представила проект «Аркадия» о том, как природа захватывает новые пространства, занятые человеком, в городе Тольятти. Она фотографировала кварталы, построенные для Волжского автозавода, которые начинает захватывать зелень и становятся похожими на джунгли.

«Фотографы пытались переосмыслить и показать повседневную дествительность. Работы авторов напоминают стиль dead punk, направление с помощью которого показывают обыденность и курьезы из жизни», — поделился посетитель выставки Ринат Хафизов.

Выставка открыта в ГСИ до 22 сентября. 

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