Минниханов встретился с главой департамента экономики, науки и научных исследований Швейцарии

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой федерального департамента экономики, науки и научных исследований Швейцарии Ги Пармеленом, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча состоялась в выставочном центре «Казань Экспо» в рамках чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

«Рустам Минниханов поблагодарил Ги Пармелена за представительную делегацию, направленную на соревнования в Казань. Швейцарию на WorldSkills представляют 41 спортсмен, 43 эксперта и 9 технических специалистов», — говорится в сообщении.

Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества со Швейцарией в рамках российско-швейцарских отношений. Сегодня представители швейцарского бизнеса работают с татарстанскими компаниями в таких направлениях, как фармацевтика, строительство, производство компрессоров и коммунальной техники.

«Наш товарооборот пока небольшой — $112 млн», — сказал руководитель республики. Но, по его словам, у Татарстана есть необходимый потенциал для развития торгово-экономических связей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Ги Пармелен высоко оценил организацию WorldSkills Kazan 2019 и уделил особенное внимание качеству инфраструктуры чемпионата.

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