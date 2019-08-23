В «Бегишево» пассажиров самолета высадили перед взлетом из-за запаха гари в салоне

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске высадили пассажиров перед взлетом самолета, следовавшего в Москву, из-за запаха гари в салоне, сообщает Mash.

Отмечается, что запах гари почувствовали во время выхода на полосу. «Рейс SU1681 Бегишево — Шереметьево был отменен, людям разрешили сдать билеты и забрать багаж, другим — ждать новый борт», — говорится в сообщении. Следующий рейс планируется в 2 часа ночи.

По словам пресс-секретаря аэропорта «Бегишево», запаха гари не было, возникли лишь технические неполадки.

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