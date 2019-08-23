Фарид Мухаметшин: В Набережных Челнах президентские программы успешно берутся в работу

(Набережные Челны, 23 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). По итогам рабочего визита в Набережные Челны Председатель Государственного Совета, секретарь Татарстанского РО партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин высоко оценил преобразования, которые произошли в последнее время в Автограде. Об этом спикер Госсовета РТ сообщил журналистам.

«Радуют глаз качественные дороги, обновились поликлиники, строятся образовательные учреждения. Самая большая школа в республике появилась именно в Набережных Челнах. И это неслучайно, республика с большим вниманием следит за происходящим в Автограде и всячески способствует повышению качества жизни в промышленном центре РТ. Руководство Набережных Челнов тоже не дремлет. Город успешно включается в президентские программы, а их у нас 40 направлений. И многие из них представлены в Челнах. Эту активную позицию обязательно нужно сохранить», — заявил Мухаметшин.

В разговоре с представителями СМИ была затронута и тема выборов. «Выборный процесс находится в активной фазе. И наши встречи с жителями Набережных Челнов показывают, что люди неравнодушны к предстоящему событию. Более того, у автоградцев по многим вопросам есть своя позиция. Это отличает Челны от других муниципалитетов. Жители активно поднимают острые вопросы. Надо отметить, что все они решаемы в рамках тех же президентских программ. Поэтому мы должны сделать все, чтобы сохранить существующий вектор преобразований в республике и стране», — сказал спикер.

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