Без паспорта, полиса и гражданства РФ: казанцам предлагают бесплатно сделать ЭКГ и узнать сахар

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). До 10 сентября во дворах Казани Медицинский университет будет располагать передвижные экспресс-лаборатории, где все желающие смогут бесплатно измерить свой рост, вес, давление, уровень сахара в крови и жизненную емкость легких. Кроме того, здесь же можно будет снять кардиограмму и получить рекомендации кардиолога. Свою работу медики будут начинать в удобное время, по вечерам — с 18 часов.

«Делается все совершенно бесплатно, документы не требуются», — гарантировал аспирант Казанского медуниверситета Наиль Шарафутдинов, подчеркнув, что обследования может пройти любой желающий — «любого возраста, пола и гражданства».

Экспресс-обследования населения проводятся в рамках проекта «Школа здоровья», который инициировала кафедра общей гигиены вуза при поддержке Министерства здравоохранения РТ, Республиканского центра профилактики и проекта «Территория здоровья». Помимо измерения стандартных показателей здоровья, организаторы проводят тренинги и семинары по различным заболеваниям.

Два первых выездных приема «Школы здоровья» состоялись 14 и 20 августа. Во время первого врачи по ЭКГ установили, что одна из пришедших женщин недавно перенесла инфаркт, но даже не подозревала об этом. На втором «занятии» научно-образовательного проекта у пациентки выявили уровень сахара, в два раза превышающий норму.

28 августа экспресс-клиника будет принимать желающих во дворе школы №98 (Амирхана Еники, 23). Также с 18 часов здесь можно будет измерить вес, рост, уровень сахара, давление, емкость легких, сделать ЭКГ и проконсультироваться с кардиологом. Запланирована лекция о «Физической активности», а также тренинг «Скандинавская ходьба».

6 сентября передвижная лаборатория разместится в 18 часов у ронды парка Горького, также с темой «Физическая активность».

10 сентября, в заключительный день работы мини-клиники, темой станет «Вакцинопрофилактика».

Мероприятия, надеются организаторы, помогут не только в частном порядке узнать некоторые показатели здоровья пришедших, но и повысят санитарную грамотность участников.

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