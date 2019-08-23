Фарид Мухаметшин: Двор — самое близкое и родное пространство для каждого человека

(Набережные Челны, 23 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В рамках обсуждения программы «Наш двор» Председатель Государственного Совета, секретарь Татарстанского РО партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин посетил один из старейших дворов Набережных Челнов — дома 1/1.

Первый комплекс поселка ГЭС, где прошло обсуждение будущих преобразований в рамках реализации программы «Наш двор», был построен 50 лет назад. Сегодня он заселен в основном пенсионерами.

Общаясь с жителями, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что двор — это самое близкое и родное пространство для любого человека. Поэтому оно должно быть абсолютно комфортным. Особенно этот комфорт ценится в пожилом возрасте. «Нужно так преобразовать наши дворы, чтобы они становились излюбленными местами для встреч. Чтобы люди душой здесь отдыхали, чтобы с удовольствием проводили время с соседями», — сказал он.

Осмотрев двор дома 1/1, Мухаметшин отметил: «Конечно, нужно выслушать мнения всех, кто хочет высказаться по поводу улучшения территории. Но даже мимолетного взгляда хватает, чтобы понять — тут много работы: надо расширить проезжую часть, убрать сухостой, провести освещение, поставить современную детскую площадку. Все это нам под силу. Поддержите нас в нашем начинании».

И тут же поступила реплика от жителей: «А вы нас поддержите!» Мухаметшин отреагировал мгновенно: «Мы для этого и приехали. Давайте вместе улучшать нашу жизнь».

Глава татарстанского отделения партии «Единая Россия» отметил, за последние пять лет в Татарстане уже отремонтировано 1,7 тыс. дворов, на что было потрачено 5 млрд 500 млн рублей. Новая программа расширит эту работу. За три года ее действия будет освоено 50 млрд рублей.

На встрече прозвучало, что в Набережных Челнах уже проведена масштабная работа по исследованию состояния дворов города силами БТИ и управления ЖКХ исполкома. В ремонте и реконструкции нуждаются 547 дворов, прилегающих к 1 тыс. 26 домам, а это практически 90% города.

Жители Челнов также узнали, что 8 сентября прямо на избирательных участках татарстанцам будет предложено пройти анкетирование, чтобы собрать все пожелания по ремонту дворовых территорий. Вся собранная информация будет обработана и структурирована, чтобы из этих пожеланий составить паспорт каждого двора и начать работы по программе. Для разных типов дворов будут разработаны свои стандарты реконструкции и ремонта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.