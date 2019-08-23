WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 18:21

Общество

Министр просвещения РФ ознакомилась с системой организации отдыха и оздоровления детей Татарстана

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Общество

Министр просвещения РФ ознакомилась с системой организации отдыха и оздоровления детей Татарстана

В этом году финансирование оздоровительной кампании из бюджета РТ составит 1 595,8 млн рублей.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Республику Татарстан с рабочим визитом посетила министр просвещения РФ Ольга Васильева, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

«В ходе ряда мероприятий она ознакомилась с инфраструктурой и деятельностью молодежного центра „Волга“», — говорится в сообщении.

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов презентовал Ольге Васильевой систему организации отдыха и оздоровления детей в республике, остановившись на пяти фундаментальных составляющих. Это нормативная база, инфраструктура, кадровая работа, содержание, или так называемая контентная составляющая отдыха, и комплексная безопасность. 

В этом году финансирование оздоровительной кампании из бюджета РТ составит 1 595,8 млн рублей. Всего запланировано организовать отдых для 218 тыс. 672 человек. В течение оздоровительной кампании функционируют 1 815 организаций отдыха, в том числе стационарные загородные, лагеря палаточного типа, санаторно-курортные организации, лагеря на Черноморском побережье, пришкольные лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха. «В год организуется порядка 200 программ с охватом более 80 тыс. детей», — прозвучало на встрече.

Министр по делам молодежи выделил вопрос организации отдыха детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день по линии Минмолодежи проведена смена для детей-аутистов в сопровождении взрослых на Черноморском побережье с общим охватом 225 человек. На базе санатория организована смена для детей, больных сахарным диабетом, с общим охватом 50 человек. 

Дамир Фаттахов рассказал, что в рамках глобального проекта по цифровизации всей отрасли государственной молодежной политики в Татарстане ведомство разработало и запустило в пилотном режиме онлайн-сервис по продаже путевок в детские лагеря Татарстана.

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