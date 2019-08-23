Полузащитник «Рубина» о грядущем матче: Мы знаем сильные и слабые стороны «Ростова»

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Полузащитник «Рубина» Бека Микелтадзе на открытой тренировке команды поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».

«Очень хороший настрой в команде, мы будем стараться взять три очка. Мы наблюдали за их игрой, поэтому знаем слабые и сильные стороны „Ростова“. Конкретизировать их, конечно же, не хотелось бы. Там много „рубиновцев“, а значит есть и класс», — сообщил футболист.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону 25 августа. На данный момент казанцы идут на седьмом месте в турнирной таблице с десятью очками, ростовчане же на две строчки выше — пятое место и 11 очков.

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