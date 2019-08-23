(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Вячеслав Подберезкин покинул лазарет «Рубина» и может сыграть против «Ростова» 25 августа. Об этом на открытой тренировке рассказал тренер казанцев Роман Шаронов.

«Мы работаем в штатном режиме, победа над „Арсеналом“ дала нам положительные эмоции, и мы движемся вперед. Павел Могилевец еще не выздоровел, как и Сильвие Бегич, остальные готовы к матчу», — рассказал тренер.

Также он отметил работу соперника в текущем сезоне: «„Ростов“ поменял направление, они играют в открытый футбол. Команда обладает хорошими игроками и имеет свое лицо. У нее отличный стадион и харизматичный тренер. Главный тренер».

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