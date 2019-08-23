WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 18:53

Политика

«Культура малой родины» и «Молодежный автобус»: в Автограде масштабно провели День «Единой России»

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Политика

«Культура малой родины» и «Молодежный автобус»: в Автограде масштабно провели День «Единой России»

Фото: Эльвира Мухаметдинова

У входа на «историческую» улицу Челнов гостей встречали мобильные приемные «Единой России», где они могли оставить свои наказы.

(Набережные Челны, 23 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошел День «Единой России». Он получился масштабным, ярким и запоминающимся. У горожан собирали наказы, знакомили их с историей родного города и привлекали внимание зажигательными танцами.

Одной из базовых площадок для проведения челнинского Дня «Единой России» стала набережная Тукая, где прошла акция «Молодежный автобус». Ее посетили секретарь Татарстанского РО партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина и мэр города Наиль Магдеев.

Гостей у входа на главную «историческую» улицу Челнов встречали мобильные приемные «Единой России», где они могли оставить свои наказы. Желающих также приглашали на экскурсию по улице Центральной, посмотреть выставку исторических фотографий и книг.

На набережной Тукая тем временем царила совершенно другая атмосфера. Ярко раскрашенный старенький автобус собрал вокруг себя желающих продемонстрировать танцевальное мастерство: громкая музыка, азартные возгласы болельщиков, горячий от выступлений танцпол — все это сделало данную точку местом притяжения многих молодых горожан.

Расписанный в различные цвета пассажирский «ПАЗ» с недавних пор колесит по районам республики с целью обратить внимание молодежи на современные проблемы. В каждом из пунктов молодые татарстанцы рисуют на автобусе в стиле граффити.

Не пустовали и другие площадки. Приехавшие молодые активисты «Единой России» показывали, как настенную живопись можно довести до уровня искусства, почему раздельный мусор — это круто, и как выглядит идеальный макияж на лице современной девушки.

В рамках посещения акции Фарид Мухаметшин пообщался с ребятами, которые приняли участие в дискуссии на тему «Что волнует молодых, и каким должен быть молодежный парламент». По мнению Председателя Госсовета Татарстана, главное для любого политика, в том числе и начинающего, — сохранить в себе чувство, которое отражено в слогане Министерства по делам молодежи РТ, — #НамНеВсеРавно.

Фарид Мухаметшин также дал старт легкоатлетическому забегу, подарил волейбольные наборы воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва № 1, членам городской Федерации волейбола (те попросили почетных гостей расписаться на мячах), а также полюбовался слаженной, командной работой ребят из Школы рукопашного боя.

С большим интересом гости осмотрели выставку ретро-автомобилей. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин даже попозировали, сидя на старинном мотоцикле «Днепр», чем вызвали восторг окружающих.

В рамках молодежной площадки прошла и церемония вручения паспортов пятерым челнинцам. «Такой волнующий момент, когда твой ребенок получает паспорт. Вместе с этим событием в его жизни происходят большие перемены — он получает право избирать и быть избранным. Он становится полноценным участником общественной жизни. Очень символично, что сегодняшнее событие происходит накануне  выборов депутатов Государственного Совета РТ шестого созыва. Хочу обратиться к новым участникам этого волнующего процесса — сделайте осознанный выбор, который поможет вам осуществить ваши мечты».

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