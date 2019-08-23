«Ростелеком» приглашает в «Неизведанное Поволжье»

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). «Ростелеком» дал старт межрегиональному конкурсу творческих работ «Неизведанное Поволжье». Принять в нем участие могут жители регионов Приволжского федерального округа.

Цель конкурса — рассказать о достопримечательностях Поволжья и открыть новые направления для туризма и отдыха.

Творческие работы принимаются по 1 ноября 2019 года. Это могут быть эссе об интересных местах и объектах, традициях и обычаях, пейзажные, панорамные или «предметные» фотографии, отражающие уникальный местный колорит. Особая номинация — «Туристический маршрут» — для путешественников и специальная — для журналистов.

Директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров: «Путешествия — это удовольствие, а рассказывать о них, делиться впечатлениями — удовольствие вдвойне. Мы приглашаем всех неравнодушных к истории родного края присоединиться к нашему творческому проекту. Лучшие работы прошлых лет вошли в два тематических сборника „Неизведанное Поволжье“. Пришло время издать третью книгу».

Победителей определит жюри, членами которого будут представители из сфер науки, культуры и туризма, органов власти, медиа и «Ростелекома».

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте http://events.volga.rt.ru. Там же можно ознакомиться с правилами.

Итоги конкурса будут подведены 13 ноября 2019 года. Победители получат ценные призы для путешествий и отдыха.

«Неизведанное Поволжье» — продолжение конкурса «Я тут был», который компания проводила в 2013-м и 2014 годах. Третий сборник «Неизведанное Поволжье» на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.

Подробные условия участия — на сайте http://events.volga.rt.ru.