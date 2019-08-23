Удачина: В 2018 году более 10 тыс. детей в РТ оказались в группе риска из-за развода родителей

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В прошлом году около 10,5 тыс. татарстанских детей оказались в группе риска с точки зрения психологического здоровья и возможных нарушений прав на семью из-за развода родителей. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина на круглом столе по вопросам реализации прав детей на семью в ситуации семейных конфликтов, который прошел в Общественной палате РТ.

«В 2018 году вместе с родителями в ситуацию развода перешли 10,5 тыс. детей — это дети группы риска с точки зрения морально-психологического состояния, которое требует своевременной психологической помощи и коррекции, и с точки зрения возможных нарушений прав на семью», — отметила Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

В прошлом году, по данным Управления ЗАГС РТ, на 1 тыс. браков приходилось 540 разводов, сообщила она. Было зарегистрировано 24,9 тыс. браков и 13,5 тыс. разводов.

При этом, как правило, родители часто недооценивают психотравмы детей и не всегда прибегают к помощи профессиональных психологов, добавила детский омбудсмен.

По сведениям Верховного суда РТ, в 2018 году в судах общей юрисдикции было рассмотрено 221 дело по вопросу определения местожительства ребенка в отношении 298 детей. То есть родители не смогли договориться, с кем будет жить ребенок, рассказала Удачина.

Она подчеркнула, что за каждым таким случаем стоит настоящая детская трагедия, которую можно было бы избежать, если бы родители проявили желание самостоятельно и по-доброму решить, как они будут дальше воспитывать детей. Даже если взрослые принимают решение о разводе и перестают быть друг другу духовно и юридически близкими, они продолжают оставаться родителями для своих детей и ради них должны зарыть топор войны, убеждена Уполномоченный.

«Все становится просто и понятно, если поставить во главу угла интересы ребенка. А его интересы — это иметь маму и папу и видеть пример достойных и добрых отношений даже в таких трагических ситуациях, когда распадается семья», — заключила она.

По словам детского омбудсмена, проблема защиты права детей на семью занимает лидирующие позиции среди обращений в ее адрес. Так, за шесть месяцев 2019 года Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ рассмотрел порядка 237 обращений (26% от общего числа) по вопросам защиты права ребенка на семью, большинство из которых касается споров при разводе и раздельном проживании родителей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.