POZIS провел традиционный праздник для заводских первоклассников «С мечтой в страну знаний»

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Компания POZIS (АО «ПОЗиС» входит в концерн «Техмаш», Госкорпорацию «Ростех») провела традиционный праздник для заводских первоклассников «С мечтой в страну знаний»! Предприятие помогло собрать в школу 140 юных серговчан, а также оказало материальную помощь многодетным, неполным семьям и семьям с трудной жизненной ситуацией.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, заместитель руководителя исполкома Зеленодольского муниципального района — начальник управления образования Раиса Афанасьева, руководитель представительства Госкорпорации «Ростех» в РТ Сергей Загайнов и др.

Открывая корпоративный праздник, генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского РО Союза машиностроителей России Радик Хасанов поблагодарил родителей за достойное воспитание детей и выразил уверенность в том, что со временем новое поколение продолжит трудовые династии семей.

«Вот уже тринадцатый год мы проводим праздник для наших дорогих первоклассников. Это чрезвычайно добрая традиция, такая же, как поддержка наших подшефных школ, учебных заведений среднего и высшего профессионального образования, организация детского отдыха в санатории „Васильевский“. Все это будет обязательно продолжаться», — отметил Радик Хасанов.

«За годы проведения республиканской акции „Помоги собраться в школу“ POZIS помог уже более чем 1400 семьям первоклассников. Отдельно отмечу неравнодушное отношение руководства компании к этому мероприятию: здесь не просто вручают школьные портфели, но и устраивают настоящий праздник. Здесь работают люди с большими, добрыми сердцами», — подчеркнула Сария Сабурская.

С ответным словом от коллектива выступила начальник бюро технического контроля машиностроительного производства POZIS Гульнара Мусина. В этом году женщина отправляет в первый класс сына Рамазана. «Спасибо родному заводу за помощь в подготовке наших детей к школе и за замечательный праздник», — поблагодарила предприятие мама первоклассника.

В этом году компания направила свыше полумиллиона рублей на поддержку первоклассников из числа детей работников, родители получили материальную помощь, а сами семилетки — по фирменному ранцу с учебными принадлежностями.

Юных серговчан и их родителей пришли поздравить артисты Зеленодольского музыкального театра. На пороге в первый класс их встречали Бармалей, Айболит и другие сказочные персонажи.

Под звуки песни «Заводская проходная» ребята с новенькими ранцами на плечах отправились в увлекательное путешествие по объединению. Экскурсия вызвала у маленьких гостей массу положительных эмоций и ярких впечатлений, но особенно запомнились главный конвейер, где собираются холодильники, и художественная мастерская.

Будущие первоклашки познакомились с этапами сборки холодильников и с творчеством специалистов, которые расписывают эти холодильники, оценили красоту и изящество дизайнерских находок, с удовольствием позировали на фоне расписных и цветных холодильников и, конечно же, строили планы по трудоустройству на АО «ПОЗиС» в далеком будущем. День подсластили в заводской столовой, организовав для ребят праздничное чаепитие.

Праздник «С мечтой в страну знаний» проводится в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Компания POZIS является активным участником данной программы уже 13 лет. Неформализованный подход к проведению мероприятия превращает его в один из действенных инструментов профориентационной работы.

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