WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 18:10

Общество

Керамика и web-технологии: пострадавшие на производствах РТ побывали на экскурсии на WorldSkills

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Общество

Керамика и web-технологии: пострадавшие на производствах РТ побывали на экскурсии на WorldSkills

Фото: Владимир Васильев

За четыре года комплексную реабилитацию прошли 605 пострадавших на производствах республики, 471 из них вернулся к трудовой деятельности.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На экскурсии по территории международного выставочного центра «Казань Экспо», где в эти дни проходит 45-й мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, побывали сегодня восемь человек, пострадавших на производствах Татарстана. Гости посмотрели площадки 11 компетенций.

«Известно, что основной функцией Фонда социального страхования является возвращение пострадавших на производстве к полноценной жизни. Для этого мы проводим комплексную реабилитацию, которая проходит в три этапа. Это медицинская, социальная и профессиональная реабилитация. Основной целью профессиональной реабилитации является содействие пострадавшим на производствах в получении другой профессии. WorldSkills — это замечательная возможность, чтобы пострадавшие на производстве увидели новейшие направления в области профессиональной деятельности на рынке труда», — рассказал журналистам Управляющий Региональным отделением ФСС по РТ Павел Лоханов.

Пострадавшие от тяжелых несчастных случаев на производствах республики по состоянию здоровья не могут вернуться к своей прежней работе. Поэтому их главной целью на экскурсии в «Казань Экспо» было изучение информации о новых специальностях, которые они могут освоить. Для гостей на площадках WorldSkills прошел мастер-класс по гончарному делу. Было показано, как можно сделать глиняный кувшин. Также они посмотрели работу участников соревнований в компетенциях web-технологии, печатные технологии в прессе, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, штукатурные работы, сварочные технологии, промышленная механика и монтаж, и многие другие. Экскурсию провели волонтеры.

Один из участников участников экскурсии — житель Верхнего Услона Нияз Хусаинов. Около 20 лет он занимался строительством автомобильных дорог. Во время производственного процесса дорожного рабочего сбил легковой автомобиль. Мужчина получил серьезные травмы, после которых он уже не смог трудиться на прежнем месте. Сейчас ему 45 лет.

«Это было ровно год назад — летом. Когда мы ремонтировали дорогу, по ходу движения в нашу колонну на большой скорости въехала попутная машина. Я получил двойной перелом ноги, сотрясение мозга, перелом ребер. Я находился на больничном целый год. После лечения не смог пройти медосмотр. Работодатель меня не допустил к прежней работе из-за медицинских противопоказаний. Считаю, что большинство профессий, представленных на WorldSkills, больше подходят для молодого поколения. Чтобы окончательно определиться, мне нужно обойти все площадки», — сказал он.

Другой участник экскурсионной группы — житель Казани Рамиль Хамидуллин. Он трудился крановщиком на заводе, когда произошел несчастный случай. Сейчас ему 41 год, мужчина передвигается на инвалидном кресле. Он рассказал корреспонденту «Татар-информ», как получил производственную травму.

«Кран сломался, я вызвал электрика. Пока специалист его смотрел, я перешел на другой кран. Потом подошел к электрику, чтобы узнать, готова ли моя машина к работе. Когда его включал, моя нога стояла на рельсе. Кран самоходом прошелся по моей стопе. Все это произошло на производстве Казанского силикатного завода», — сообщил он.

Рамиль Хамидуллин перенес две операции, прошел программу реабилитации, побывал на лечении в санатории. На WorldSkills его большего всего интересуют компетенция «сварочные технологии» и другая сидячая работа.

«Пострадавшие на производстве сегодня увидят новые направления на рынке труда, возможно, воодушевятся этим опытом и сделают выбор профессии. Далее мы окажем им всю необходимую помощь. В рамках чемпионата представлено 56 компетенций по самым разным направлениям. Если пострадавшим на производствах понравится эта экскурсия, то в дальнейшем будем для них организовывать посещение разных предприятий», — отметил Павел Лоханов.

Отделение ФСС по РТ участвует в проекте комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производствах с июля 2015 года. За четыре года комплексную реабилитацию прошли 605 пострадавших. На первые этапы комплексной реабилитации застрахованных было выделено более 63 млн рублей. 471 пострадавший уже вернулся к профессиональной деятельности. Всего в Татарстане на сегодняшний день насчитывается около 11 тысяч человек, пострадавших на производствах.

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