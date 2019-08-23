В Татарстане временно закроется для движения транспорта автодорога Бугульма – Татарская Дымская

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В Татарстане с 27 августа временно закроется для движения транспорта автомобильная дорога Бугульма – Татарская Дымская – Наратлы, сообщает Миндортранс РТ.

Автодорога в Бугульминском районе республики закроется на 4,9-м км из-за аварийного состояния водопропускной трубы.

«До окончания ремонта водителям для объезда предлагаются автодороги М-5 “Урал” и Казань – Оренбург – Ключевка», – отмечается в сообщении министерства.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут на этом участке автодороги.

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