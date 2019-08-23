В Ютазинском районе торжественно откроют новый ФАП

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Завтра, 24 августа, в поселке Подгорный Ютазинского района состоится открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

На работы в рамках реализации мероприятий по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи населению республики было выделено около 2 млн 950 тыс. рублей.

Объект площадью 62,5 кв. метров построен азнакаевским заводом «Нефтемаш», полностью укомплектован медицинским оборудованием и мебелью.

Всего новый пункт будет обслуживать 350 человек.

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