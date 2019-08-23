Для иностранных участников и гостей WorldSkills подготовили экскурсии по Казани на семи языках

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Экскурсии для иностранных участников и гостей чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills проведут 149 экскурсоводов. Программу подготовили на семи различных языках, рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Экскурсоводы работают в Казани и обслуживают туристические группы. Если кто-то из иностранных гостей или участников WorldSkills обратится за помощью, то их смогут спокойно обслужить на этих языках», — прокомментировали в пресс-службе.

По информации Госкомитета по туризму, экскурсии для англоговорящих гостей проведут 85 специалистов. Туристы, владеющие немецким языком, могут обратиться к 15 экскурсоводам, а испанским языком — к 11 гидам. Также экскурсии проводят на французском, китайском, итальянском языках и фарси.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что для чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills напечатали 154 тыс. экземпляров туристических карт и афиш на шести различных языках.

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