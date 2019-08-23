WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 21:12

Общество

В Елабужском районе строят дорогу к поселку многодетных семей

Рекомендуем

Общество

В Елабужском районе строят дорогу к поселку многодетных семей

Асфальтовая дорога поможет активизировать жилищное строительство в поселке, считают в Департаменте строительства района.

(Елабуга, 23 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В деревне Колосовка Елабужского района начались работы по прокладке новой дороги протяженностью 5 км. Дорога соединит Колосовку с населенным пунктом Хлыстово, кроме того, она станет подъездной дорогой к поселку многодетных семей.

Двухполосная и удобная асфальтовая дорога строится за счет республиканской казны. Всего на работы выделено 102 млн руб. Часть суммы направили на строительство нового моста в Колосовке, так как старый мост сильно обветшал. Что касается асфальтовой дороги, то его строительству радуются и хозяева земельных участков поселка для многодетных семей. Речь идет о трех первых массивах, где сформировано порядка 1 тыс. земельных участков. На сегодня дома здесь построили около 40 семей, а проживают пока что только четыре. Среди них семья Колпаковых, которая свой участок получила еще в 2011 году, а строиться начали лишь через два года.

«Участок получили очень быстро, только вот инфраструктуры не было. Сегодня у нас есть только электричество, ждем газ, говорят, будет в следующем году. Хорошо, что начали строить дорогу, без нее очень трудно», — делится глава семьи Андрей Колпаков.

«Почему не идет активное строительство жилья? Потому что нет дороги. После завершения прокладки подъездной дороги населению будет легче ездить, и строительные работы активизируются. Тем более, дорогу делаем добротную, качественную, с таким расчетом, чтобы не разбили», — отмечает начальник отдела контроля за ходом строительства МКУ «Департамент строительства при исполкоме ЕМР» Рашит Табаев.

Все дорожные работы планируются завершить до конца строительного сезона.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В «Бегишево» пассажиров самолета высадили перед взлетом из-за запаха гари в салоне
Новости дня
21:12
В Елабужском районе строят дорогу к поселку многодетных семей

Асфальтовая дорога поможет активизировать жилищное строительство в поселке, считают в Департаменте строительства района.

21:01
В Казани открылась выставка с парфюмерией, посвященной картине, и бандажом артиста балета из Берлина

Выставка Александра Долля «Цветы Лихтенштейна» открылась в Галерее современного искусства.

20:43
Любительский футбол, 70 городов ради фото и 7 авторов: В Казани открылась выставка «Новые пейзажи»

В Галерее современного искусства открылась выставка фотографий с современными российскими пейзажами.

20:34
Пресс-служба аэропорта «Бегишево»: ЧП не было, самолет даже не тронулся с места

Самолет авиакомании «Аэрофлот» должен был вылететь из «Бегишево» в направлении Шереметьево в 17 часов 20 минут.

20:31
Полузащитник «Рубина» о грядущем матче: Мы знаем сильные и слабые стороны «Ростова»

Бека Микелтадзе заявил, что команда настроена привезти из Ростова три очка.

20:16
В Казани пройдет встреча с послом WorldSkills — летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым

Встреча с космонавтом пройдет в контейнерном центре Cube Горкинско-Ометьевского леса.

20:00
Минниханов встретился с главой департамента экономики, науки и научных исследований Швейцарии

Встреча состоялась в выставочном центре «Казань Экспо» в рамках чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

19:56
В Ютазинском районе торжественно откроют новый ФАП

Новый модуль будет обслуживать 350 человек.

19:45
В «Бегишево» пассажиров самолета высадили перед взлетом из-за запаха гари в салоне

По словам пресс-секретаря аэропорта «Бегишево», запаха гари не было, возникли лишь технические неполадки.

19:26
Фарид Мухаметшин: В Набережных Челнах президентские программы успешно берутся в работу

Автоград запомнился гостям качественными дорогами и положительными изменениями в социальной сфере.

19:22
Для жителей Альметьевска проведут бесплатную юридическую консультацию

Проведут консультацию специалисты республиканских министерств, представители Прокуратуры республики, Пенсионного фонда РФ и других организаций.

19:00
Фарид Мухаметшин: Двор — самое близкое и родное пространство для каждого человека

8 сентября прямо на избирательных участках татарстанцам предложат пройти анкетирование, чтобы собрать все пожелания по ремонту дворовых территорий.

18:53
«Культура малой родины» и «Молодежный автобус»: в Автограде масштабно провели День «Единой России»

У входа на «историческую» улицу Челнов гостей встречали мобильные приемные «Единой России», где они могли оставить свои наказы.

18:44
Без паспорта, полиса и гражданства РФ: казанцам предлагают бесплатно сделать ЭКГ и узнать сахар

Проект медицинского университета «Школа здоровья» до 10 сентября будет располагать передвижные экспресс-клиники во дворах города.

18:31
Татьяна Голикова: Татарстан вложил душу в чемпионат WorldSkills

Вице-премьер России отметила высокий уровень подготовки Татарстана к чемпионату WorldSkills.

18:21
Министр просвещения РФ ознакомилась с системой организации отдыха и оздоровления детей Татарстана

В этом году финансирование оздоровительной кампании из бюджета РТ составит 1 595,8 млн рублей.

18:10
Керамика и web-технологии: пострадавшие на производствах РТ побывали на экскурсии на WorldSkills

За четыре года комплексную реабилитацию прошли 605 пострадавших на производствах республики, 471 из них вернулся к трудовой деятельности.

18:01
Для иностранных участников и гостей WorldSkills подготовили экскурсии по Казани на семи языках

Экскурсии в столице Татарстана проводят на английском, немецком, испанском, французском, итальянском, китайском языках и фарси.

17:53
Для гостей WorldSkills Kazan подготовили туристические карты на шести языках

Карты и афиши распространяют в отелях и хостелах, а также в информационных шатрах.

17:43
Вячеслав Подберезкин покинул лазарет «Рубина» и может сыграть против «Ростова»

Сильвие Бегич по-прежнему продолжает восстанавливаться.

17:40
«Ростелеком» приглашает в «Неизведанное Поволжье»

Цель конкурса — рассказать о достопримечательностях Поволжья и открыть новые направления для туризма и отдыха.

17:35
Удачина: В 2018 году более 10 тыс. детей в РТ оказались в группе риска из-за развода родителей

В топ обращений к Уполномоченному по правам ребенка в РТ вошли вопросы защиты прав ребенка на семейные связи.

17:15
Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП под Чистополем

Авария произошла на трассе Казань – Оренбург неподалеку от села Галактионово.

17:10
POZIS провел традиционный праздник для заводских первоклассников «С мечтой в страну знаний»

Предприятие помогло собрать в школу 140 юных серговчан, а также оказало материальную помощь многодетным и неполным семьям.

17:06
В Казани покажут спектакль с декорациями в виде палатки, растянутой по всему зрительному залу

На сцене ТЮЗа башкирский молодежный театр 18 сентября поставит спектакль «Радость нашего дома».

События