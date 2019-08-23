В Елабужском районе строят дорогу к поселку многодетных семей

(Елабуга, 23 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В деревне Колосовка Елабужского района начались работы по прокладке новой дороги протяженностью 5 км. Дорога соединит Колосовку с населенным пунктом Хлыстово, кроме того, она станет подъездной дорогой к поселку многодетных семей.

Двухполосная и удобная асфальтовая дорога строится за счет республиканской казны. Всего на работы выделено 102 млн руб. Часть суммы направили на строительство нового моста в Колосовке, так как старый мост сильно обветшал. Что касается асфальтовой дороги, то его строительству радуются и хозяева земельных участков поселка для многодетных семей. Речь идет о трех первых массивах, где сформировано порядка 1 тыс. земельных участков. На сегодня дома здесь построили около 40 семей, а проживают пока что только четыре. Среди них семья Колпаковых, которая свой участок получила еще в 2011 году, а строиться начали лишь через два года.

«Участок получили очень быстро, только вот инфраструктуры не было. Сегодня у нас есть только электричество, ждем газ, говорят, будет в следующем году. Хорошо, что начали строить дорогу, без нее очень трудно», — делится глава семьи Андрей Колпаков.

«Почему не идет активное строительство жилья? Потому что нет дороги. После завершения прокладки подъездной дороги населению будет легче ездить, и строительные работы активизируются. Тем более, дорогу делаем добротную, качественную, с таким расчетом, чтобы не разбили», — отмечает начальник отдела контроля за ходом строительства МКУ «Департамент строительства при исполкоме ЕМР» Рашит Табаев.

Все дорожные работы планируются завершить до конца строительного сезона.

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