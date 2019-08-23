Для гостей WorldSkills Kazan подготовили туристические карты на шести языках

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Для чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills напечатали 154 тыс. экземпляров туристических карт и афиш на шести различных языках. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-центре Госкомитета РТ по туризму.

«Печатная полиграфическая продукция — туристические карты и афиши — распространяется в отелях и хостелах, а также в информационных шатрах, расположенных в разных точках Казани», — прокомментировали в пресс-службе.

Гости чемпионата мира по профкомпетенциям могут ознакомиться с различными достопримечательностями Казани, острова-града Свияжска, Великого Болгара, Чистополя, Елабуги и Тетюшей, а также узнать о событиях, проходящих в столице Татарстана. Брошюры напечатаны на русском, татарском, английском, испанском, французском и немецком языках. Самые востребованные из них: русскоязычная туркарта — 30 тыс. экземпляров и англоязычная карта — 20 тыс. экземпляров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что гостиницы и отели Казани загружены в среднем на 95% во все дни проведения WorldSkills.

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