Татьяна Голикова: Татарстан вложил душу в чемпионат WorldSkills

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Высокий уровень подготовки России и в том числе Татарстана к мировому чемпионату WorldSkills Kazan 2019 отметила вице-премьер России Татьяна Голикова в разговоре с журналистами ИА «Татар-информ».

«Для нас было понятно, что успех на WorldSkills нам предопределен, потому что мы выбрали Республику Татарстан и город Казань, поскольку это место, где уже проводилось много подобных масштабных мероприятий. Мы знаем способности управленческого персонала и необыкновенную энергию Президента республики по организации такого рода мероприятий. Должна сказать, что все вложили в это душу», — поделилась своими впечатлениями о чемпионате Татьяна Голикова.

Она отметила, что проведению чемпионата было уделено огромное внимание, начиная с самых мелких вещей и до открытия, до строительства «Казань Экспо».

«Сегодня мы гордимся страной. Мы проводим такое большое событие на организационном уровне, и я думаю, что предстоящие 5 дней только будут приумножать этот успех, который связан с тем, что мы здесь», — заключила вице-премьер России.

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