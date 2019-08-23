В Казани пройдет встреча с послом WorldSkills — летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). 24 августа в рамках культурной программы WorldSkills Kazan 2019 в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет лекторий и творческая встреча с послом чемпионата, Героем Советского Союза, Героем России летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов.

«С деятельностью Сергея Константиновича связана целая эпоха в истории космонавтики», — говорится в сообщении. Он совершил свой первый полет в космос 26 ноября 1988 года, побывал на орбите 6 раз и провел в космосе в общей сложности 803 дня — это достижение было увековечено в Книге рекордов Гиннеса как «самое долгое пребывание в космосе».

Лекторий пройдет в контейнерном центре Cube. Здесь Сергей Крикалев расскажет о своем полете, выходах в открытый космос и особенностях работы в невесомости, а также пообщается с участниками встречи.

Лекторий начнет работу в 12:00, начало встречи с Сергеем Крикалевым — в 14:00.

Полное расписание лектория можно найти на странице Горкинско-Ометьевского леса. Вход свободный.

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