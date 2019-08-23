WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 16:04

Здоровье и среда

Более тысячи сельчан обслужит «Мобильная поликлиника» в Буинском районе

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Здоровье и среда

Более тысячи сельчан обслужит «Мобильная поликлиника» в Буинском районе

О необходимости решить проблему по оказанию медпомощи жителям малых деревень ранее говорили на встречах с населением в рамках Дней «Единой России».

(Буинск, 23 августа, «Татар-информ», Альфинур Юсупова). В Татарстане продолжает осуществляться программа по оказанию медицинских услуг жителям дальних и малых деревень. На днях передвижной медицинский комплекс «Мобильная поликлиника» приехал в Буинский район. Корреспонденты ИА «Татар-информ» побывали в селе Старый Студенец и ознакомились с работой «Мобильной поликлиники».

Показаться врачам сюда приехали жители сел Новые Тинчали, Киять и Альшеево. Для доставки людей выделены специальные микроавтобусы. «Всю жизнь работал механизатором в колхозе. В таком возрасте мне сложно выехать в Казань — далеко. Хорошо, что вот сегодня приехал нужный мне врач-уролог, показался ему. Как удобно!» — поделился житель села Новые Тинчали Дамиль Фатхуллин.

Владимир Львов из села Альшеево побывал у офтальмолога. «Действительно, это сделано с заботой о людях. Я пришел показать глаза. Давно нужна была такая консультация», — отметил он.

По словам главного врача Центральной поликлиники Рустама Самерханова, населению оказывают услуги такие специалисты, как уролог, офтальмолог, гинеколог, невролог, кардиолог, сосудистый хирург. Также проводятся необходимые анализы.

«Для кардиологической диагностики мы обустроили пункт электрокардиограммы», — добавил Рустам Самерханов. По словам главного врача, в этом году больше внимания уделяется обследованию хронических больных, а в следующем году будут охвачены и другие пациенты.

В феврале 2019 года в Чистополе во время Дня «Единой России» жители подняли вопрос о доступности медицинских услуг: в малых селах нет возможности получить услуги врачей «узких» специальностей. Секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин по этому поводу встретился с Рустамом Миннихановым. Президент дал поручение закупить передвижные медицинские комплексы. Минздрав республики приобрел четыре такие «Мобильные поликлиники». Первыми их пациентами стали жители поселков Тетюшского района.

По данным Минздрава республики, за период с 8-го по 19 августа медицинские специалисты ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7» Казани провели в Тетюшском районе прием 649 пациентов. В результате 105 жителей были отправлены на дообследование, а 10 человек направлены офтальмологом на оперативное вмешательство.

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