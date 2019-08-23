Фарид Мухаметшин: «Новые детсады появляются благодаря нашим созидательным программам»

(Набережные Челны, 23 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялось торжественное открытие первого построенного в этом году детского сада «Акчарлак». Он стал первым из шести дошкольных учреждений, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году в рамках национального проекта «Демография».

В церемонии приняли участие Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина и мэр Челнов Наиль Магдеев.

По словам председателя татарстанского парламента Фарида Мухаметшина, Автоград вносит весомый вклад в улучшение демографической ситуации в Татарстане, и нынешнее торжество — тому подтверждение, как и предстоящее открытие школы в 65-м комплексе. Предполагается, что там будет не менее 12 первых классов. И это лучший показатель повышения социально-экономического благополучия города.

«Сегодня действительно радостный день. Он напоминает о приближении Дня знаний. Детей будем провожать в школы, а самых маленьких — в детские сады. Многие из них пойдут вот в такие новые, комфортные дошкольные учреждения. Хочется подчеркнуть: Татарстан сегодня живет в режиме созидания. Строятся жилье, дошкольные учреждения, облагораживаются внутридомовые территории. И это все благодаря, прежде всего, нашему трудолюбивому народу, но и, конечно, тем созидательным программам, которые реализуются на территории Татарстана», — подчеркнул спикер Госсовета РТ.

Строительство детсада «Акчарлак» началось в ноябре прошлого года. Свое название он получил благодаря прекрасному виду из его окон на реку Кама. Речная тематика присутствует и в оформлении здания.

Стоимость работ составила 196 млн 380 тысяч рублей. Посещать детсад смогут 220 детей. Для них создано 12 групп, половина из которых — для малышей в возрасте до трех лет. Особенностью учреждения также является то, что три группы малышей будут изучать здесь татарский язык, а одна группа создается как полилингвальная.

В 2019 году в Набережных Челнах по национальному проекту «Демография» сдаются шесть детских садов. Как отметил мэр Автограда Наиль Магдеев в своем выступлении, благодаря новым учреждениям в городе появятся дополнительно 1440 мест, из них 780 — для детей ясельного возраста.

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