Крупнейшая в Европе мечеть «Гордость мусульман» открылась в Чеченской Республике

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Чеченскую Республику по приглашению главы республики Рамзана Кадырова для участия в мероприятиях, приуроченных к 68-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В рамках поездки муфтий Татарстана принял участие в церемонии открытия крупнейшей в Европе мечети «Гордость мусульман» в городе Шали Чеченской Республики. Мечеть может одновременно принять до 30 тыс. мусульман.

«Здание мечети из белого мрамора украшают 4 минарета высотой по 63 метра и центральный купол — более 40 метров. На территории возведены 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, где можно совершить омовение перед молитвой. Мечеть занимает площадь более 5 гектаров в центре города», — говорится в сообщении.

Также муфтий Татарстана встретился с руководителем стратегического партнера ДУМ РТ по развитию совместной деятельности в области возрождения и укрепления традиций Ханафитского мазхаба — главой управления мусульман Узбекистана Усмонхоном Алимовым.

Алимов поблагодарил Камиля хазрата за поддержку со стороны ДУМ РТ в работе над изданием Корана в Узбекистане. Так, ДУМ Узбекистана выпустило в свет Коран, подготовленный для издания муфтиятом Татарстана. Тираж книги составил 10 тыс. экземпляров и отпечатан в Турции.

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