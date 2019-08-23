Член Федерального совета Швейцарии высоко оценил организацию чемпионата WorldSkills в Казани

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Глава федерального департамента экономики, науки и научных исследований Ги Пармелен высоко оценил организацию чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и уделил особенное внимание качеству инфраструктуры чемпионата. Об этом он рассказал журналистам ИА «Татар-информ».

«Организация чемпионата замечательная, особенно я могу отметить качество инфраструктуры. Я очень доволен визитом, который мы совершили», — отметил Пармелен.

Также швейцарский политик оценил и красоту самой Казани. Для более детальной оценки нужно больше времени, но город замечательный, первые впечатления прекрасные, заметил он.

Мировой чемпионат рабочих профессий проходит в выставочном центре «Казань Экспо» до 27 августа включительно. Международное событие привлекло более 1300 участников из 63 стран мира. Также в чемпионате будут задействованы 3500 волонтеров.

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