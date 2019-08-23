WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 15:15

Общество

В «Точке кипения – Казань» прошла первая тренировочная игра по чесболу

Общество

В «Точке кипения – Казань» прошла первая тренировочная игра по чесболу

Следующий турнир по командным шахматам пройдет 21 сентября.

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В «Точке кипения — Казань», базирующейся в IT-парке, прошла первая тренировочная игра из цикла товарищеских встреч, традиционно предшествующих ежегодному городскому чемпионату по чесболу.

Шахматисты встретились в зале «Точки кипения — Казань» в IT-парке и привлекли новых участников из зрителей и аудитории пространства. Итогом игры можно назвать рост интереса молодых предпринимателей к командным шахматам. Появилась еще одна возможность презентовать инструмент интеллектуального коллективного взаимодействия в процессе игры. 

Чесбол появился в Казани и активно развивается среди игроков всех возрастов, но особенно эта игра популярна среди молодежи, благодаря своей динамичности и возможности каждого участника взять на себя ответственность по определению оптимального хода за свою команду.

Правила чесбола — командной игры в шахматы — простые, практически совпадают с классическими. Отличие в том, что на одной доске играют 16 человек одновременно: каждому игроку выделена зона влияния — вертикаль, с которой он может делать ходы. Общение между игроками только опосредованное — через шахматную доску, подсказки любого вида запрещены. Игрок, решивший сделать ход, нажимает на кнопку стойки контроллера, получает разрешение световым сигналом, и на доске-поле размерами 5×5 м переставляет большие фигуры. Игра идет на время, обычно по 15 минут каждой команде, поэтому важно и думать, и бежать быстро. Важно, чтобы команда понимала игру одинаково, и важно, чтобы шахматист не боялся взять ответственность за ход.

Есть и дополнительные условия к правилам: замечания с прибавлением минуты сопернику, удаление игроков, право на тайм-аут, прибавление пяти секунд за ход, запрет на окончание недоигранной партии.

Городской турнир по чесболу пройдет также в пространстве «Точка кипения — Казань» 21 сентября. Приглашаются все желающие посмотреть и поболеть за свои команды.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани выпустили транспортную карту с символикой WorldSkills
Новости дня
16:46
В Казани выпустили транспортную карту с символикой WorldSkills

Всего выпустили 20 тысяч карт, 10 тысяч из них поступили в свободную продажу.

16:41
Сегодня сообщения об авариях в Казани принимаются только по номеру вызова экстренных служб 112

Данное изменение связано с профилактикой на телекоммуникационных сетях административного комплекса Госавтоинспекции.

16:38
В Казани покажут спектакль, ставший руководством для свадебных организаторов в Башкортостане

На сцене театра им. Камала 16 сентября Национальный молодежный театр им. Карима представит спектакль «Башкирская свадьба».

16:20
Фарид Мухаметшин: «Новые детсады появляются благодаря нашим созидательным программам»

«Акчарлак» стал первым из шести дошкольных учреждений, которые построены в этом году в рамках нацпроекта «Демография».

16:04
Более тысячи сельчан обслужит «Мобильная поликлиника» в Буинском районе

О необходимости решить проблему по оказанию медпомощи жителям малых деревень ранее говорили на встречах с населением в рамках Дней «Единой России».

15:58
Член Федерального совета Швейцарии высоко оценил организацию чемпионата WorldSkills в Казани

Ги Пармелен высоко оценил инфраструктуру на чемпионате профессионального мастерства.

15:40
Крупнейшая в Европе мечеть «Гордость мусульман» открылась в Чеченской Республике

В церемонии открытия мечети принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

15:15
В «Точке кипения – Казань» прошла первая тренировочная игра по чесболу

Следующий турнир по командным шахматам пройдет 21 сентября.

15:11
Член сборной России о подготовке к WorldSkills: Мы должны постоянно совершенствоваться

Спортсмены сборной России по WorldSkills в рамках компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» готовились в учебном центре «Тойота Мотор».

15:01
В казанской колонии № 19 для отличившихся заключенных устроили поощрительную встречу с близкими

Для гостей провели экскурсию, после чего их ждала концертная программа.

14:55
Два хоккеиста «Ак Барса» вошли в состав сборной России U20

Даниил Журавлёв и Дмитрий Воронков примут участие в Турнире четырех наций.

14:52
Сергей Иванов: Казанские гостиницы загружены в среднем на 95% в дни WorldSkills

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму отметил небывалый интерес к мировому событию, которое продлится в Казани до 27 августа включительно.

14:48
После первого суда у старейшего дома Кировского района Казани появился шанс на новую жизнь

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия экстренно присвоил постройке «иммунитет», рассмотрение дела перенесено.

14:35
Ларионова: Собор Казанской иконы Божией Матери поможет Татарстану в развитии паломнического туризма

Пока лишь единицы паломников едут в Татарстан, чтобы помочь монастырям на острове-граде Свияжск.

14:29
Голикова: По нацпроекту вовлечем работодателей в управление развитием образовательной организации

Согласно опросам в регионах РФ, свыше половины работодателей не используют формы работы с учащимися общеобразовательных организаций.

14:25
Двое алиментщиков из Набережных Челнов за долги лишились земельных участков

Мужчины задолжали 160 и 500 тысяч рублей средств на содержание своих детей.

14:14
В казанском Музее соцбыта в дни проведения WorldSkills представят агитплакаты из Китая

Выставка будет работать до конца августа, а затем отправится в Москву и Санкт-Петербург.

14:05
«Таттелеком» опроверг слухи о продаже и объявил о росте выручки

За первое полугодие чистая прибыль группы компаний выросла в два раза, выручка — на 4%.

13:56
Переподготовку по стандартам WorldSkills пройдут 150 тыс. россиян старшего возраста

В текущем году планируется обучить навыкам будущего 25 тыс. специалистов.

13:43
Эксперты выяснили, что треть жителей ПФО теряли деньги из-за телефонного мошенничества

Каждый десятый заявил о потере крупной суммы денег из-за телефонных спамеров.

13:40
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
13:28
Программу профобучения по востребованным профессиям хотят внедрить к 2023 году во всех регионах РФ

Программа профессионального обучения будет рассчитана на полгода.

13:16
Минниханову презентовали на «Казань Экспо» последний смартфон Samsung с самым мощным процессором

Вместе с Президентом Татарстана технологичные разработки южнокорейской корпорации увидела вице-премьер России Татьяна Голикова.

12:50
МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkills

МегаФон выступает цифровым партнером чемпионата рабочих профессий.

12:50
Голикова на WorldSkills Conference назвала устаревшим подход «одно образование – одна профессия»

Современный мир требует от человека гибкости мышления и постоянного обучения, отметила вице-премьер РФ.

События