В «Точке кипения – Казань» прошла первая тренировочная игра по чесболу

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В «Точке кипения — Казань», базирующейся в IT-парке, прошла первая тренировочная игра из цикла товарищеских встреч, традиционно предшествующих ежегодному городскому чемпионату по чесболу.

Шахматисты встретились в зале «Точки кипения — Казань» в IT-парке и привлекли новых участников из зрителей и аудитории пространства. Итогом игры можно назвать рост интереса молодых предпринимателей к командным шахматам. Появилась еще одна возможность презентовать инструмент интеллектуального коллективного взаимодействия в процессе игры.

Чесбол появился в Казани и активно развивается среди игроков всех возрастов, но особенно эта игра популярна среди молодежи, благодаря своей динамичности и возможности каждого участника взять на себя ответственность по определению оптимального хода за свою команду.

Правила чесбола — командной игры в шахматы — простые, практически совпадают с классическими. Отличие в том, что на одной доске играют 16 человек одновременно: каждому игроку выделена зона влияния — вертикаль, с которой он может делать ходы. Общение между игроками только опосредованное — через шахматную доску, подсказки любого вида запрещены. Игрок, решивший сделать ход, нажимает на кнопку стойки контроллера, получает разрешение световым сигналом, и на доске-поле размерами 5×5 м переставляет большие фигуры. Игра идет на время, обычно по 15 минут каждой команде, поэтому важно и думать, и бежать быстро. Важно, чтобы команда понимала игру одинаково, и важно, чтобы шахматист не боялся взять ответственность за ход.

Есть и дополнительные условия к правилам: замечания с прибавлением минуты сопернику, удаление игроков, право на тайм-аут, прибавление пяти секунд за ход, запрет на окончание недоигранной партии.

Городской турнир по чесболу пройдет также в пространстве «Точка кипения — Казань» 21 сентября. Приглашаются все желающие посмотреть и поболеть за свои команды.

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