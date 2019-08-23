WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

23 августа 2019, 15:11

Общество

Член сборной России о подготовке к WorldSkills: Мы должны постоянно совершенствоваться

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Общество

Член сборной России о подготовке к WorldSkills: Мы должны постоянно совершенствоваться

Фото: Салават Камалетдинов

Спортсмены сборной России по WorldSkills в рамках компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» готовились в учебном центре «Тойота Мотор».

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Для того, чтобы занимать призовые места и побеждать на чемпионате WorldSkills, спортсмены должны постоянно совершенствоваться. Об этом на пресс-конференции в медиа-центре «Казань Экспо» рассказал дублер основного участника национальной сборной России Александр Иноземцев. 

«Когда мне предложили присоединиться к движению WorldSkills, я учился в автомеханическом техникуме и согласился с удовольствием. Мы готовились к чемпионату на базе учебного центра „Тойота Мотор“, занимались на современном оборудовании, в полностью боевых условиях. Для того, чтобы побеждать, мы должны постоянно совершенствоваться и не останавливаться на достигнутых целях», — отметил Иноземцев. 

«Тойота» стала главным партнером компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Для этой компетенции «Тойота» предоставила 12 двигателей, 12 автомобилей и более 2 тыс. единиц запасных частей, а представители официальных дилеров «Тойота» окажут техническую поддержку в ряде автомобильных дисциплин. 

«Для проведения тренингов в главном офисе „Тойота Мотор“ был построен информационно-учебный центр. Он включает в себя 8 классов, а также 34 поста для автомобилей и 2 окрасочных камеры увеличенного размера, на которых проводится практическая часть технического обучения. В рамках подготовки членов сборной России к соревнованиям WorldSkills на территории центра был проведен многоуровневый четырехнедельный тренинг в полном соответствии с высочайшими стандартами подготовки», — рассказал руководитель депертамента обучения по послепродажному обслуживанию ООО «Тойота Мотор» Сергей Тишкарь. 

Он добавил, что все это позволило российским участникам WorldSkills Kazan 2019 досконально изучить опыт и подходы марки «Тойота» к обслуживанию и ремонту автомобилей. 

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