Сергей Иванов: Казанские гостиницы загружены в среднем на 95% в дни WorldSkills

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Гостиницы и отели Казани загружены в среднем на 95% во все дни проведения мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Такую цифру назвал председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции в медиа-центре «Казань Экспо».

«На сегодняшний день загрузка в гостиницах превышает 95%. При этом она не имеет какого-то пика, она высокая во все дни проведения чемпионата. В некоторых гостиницах — 100%», — отметил Иванов.

Он привел в пример пятизвездочную гостиницу Kazan Palace by Tasigo в здании Шамовской больницы, которая максимально загружена участниками и делегатами WorldSkills.

«Честно говоря, мы даже не ожидали, что будет такой большой интерес к этому событию. Понятно, что едут ребята, которые соревнуются. Но мы видим и большое число делегаций, гостей, болельщиков», — признался Иванов.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ожидаемое количество зрителей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 достигает 250 тыс. человек. «Это сопоставимо с численностью гостей, которые побывали на играх чемпионата мира по футболу в Казани в 2018 году», — заметила она.

Мировой чемпионат рабочих профессий проходит в выставочном центре «Казань Экспо» до 27 августа включительно. Международное событие привлекло более 1300 участников из 63 стран мира. Также в чемпионате будут задействованы 3500 волонтеров.

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