(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В казанской колонии № 19 для отличившихся заключенных устроили поощрительную встречу с близкими, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«В рамках воспитательной работы ведомство организовало в порядке поощрения встречу положительно характеризующихся осужденных с родственниками. Мероприятие прошло в формате Дня открытых дверей», – рассказали в УФСИН.

30 гостей побывали в жилых отрядах, на производственных участках, в столовой учреждения, на сельхозучастке и в местной пекарне. После экскурсии осужденные смогли пообщаться с родными в клубе колонии, где для гостей подготовили концертную программу.

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