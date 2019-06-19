Ларионова: Собор Казанской иконы Божией Матери поможет Татарстану в развитии паломнического туризма

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Восстанавливаемый собор Казанской иконы Божией Матери в будущем может привлечь в Татарстан большое число паломников. Такую мысль высказала исполнительный директор фонда «Возрождение», зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова на пресс-конференции в медиа-центре «Казань Экспо».

«В этом году мы намерены освятить Пещерный храм, завершаем его реставрацию. Также активно работаем над верхним храмом. Собор Казанской иконы Божией Матери, на мой взгляд, будет ключевым для развития паломничества в республике», — рассказала Ларионова о ходе воссоздания храма, взорванного в 1932 году.

Исполнительный директор фонда «Возрождение» отметила, что пока паломнический туризм не сильно развит в республике. Лишь отдельные паломники приезжают на остров-град Свияжск и стараются помочь монастырям, как мужскому, так и женскому.

«Паломничество — это не только приезд к святым местам, это не только посещение храмов, мечетей. Это еще и личный вклад человека в развитие этих объектов», — подчеркнула Ларионова.

Первый камень воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери был заложен с участием патриарха Русской Православной церкви Кирилла 21 июля 2016 года. В этот день церковь празднует непосредственно обретение чудотворного образа (иконы), на месте которого и был выстроен впоследствии уничтоженный собор.

На сегодня завершены работы по лепному декору верхнего храма, начаты работы по его золочению. Также ведутся работы по изготовлению иконостаса, который будет установлен в Пещерном храме собора на месте обретения Казанской иконы Божией Матери.

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