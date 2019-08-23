(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Двое алиментщиков из Набережных Челнов за долги лишились земельных участков, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Оба мужчины уклонялись от выплат. На содержание своих детей граждане задолжали 160 и 500 тысяч рублей. Первый алиментщик, отбыв наказание, начал производить небольшие выплаты. Второй платить не стал, в связи с чем был отправлен на исправительные работы на полгода», – рассказала Халимова.

Приставы также установили, что у обоих должников в собственности имеются земельные участки, которые, по решению суда, были взысканы в счет погашения долгов.

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