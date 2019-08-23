Голикова: По нацпроекту вовлечем работодателей в управление развитием образовательной организации

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России по нацпроекту «Образование», который реализуется в том числе и в Татарстане, работодателей вовлекут в управление развитием образовательной организации. Об этом заявила сегодня на конференции WorldSkills 2019 в «Казань Экспо» заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«В рамках национального проекта „Образование“ в этом году утверждаем так называемую целевую модель вовлечения общественно-деловых объединений и работодателей в управление развитием образовательной организации. Делаем мы это не только на школьном уровне, но и в сфере среднего специального образования, а также на уровне высшего образования», — рассказала вице-премьер РФ.

Татьяна Голикова озвучила результаты опросов работодателей в российских регионах Министерства просвещения РФ. «Более половины работодателей не занимаются и практически не используют формы и методы работы с учащимися общеобразовательных организаций. При этом 92% опрошенных считают причиной низкой эффективности собственную неготовность к решению проблем. Это тоже вызов для нас, и в этом плане мы выстраиваем соответствующую работу», — подчеркнула она.

В рамках проведения WorldSkills Kazan 2019 сегодня конференцией открылась деловая программа мирового чемпионата по профессиональному мастерству. В нем принимают участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязаются в 56 компетенциях.

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