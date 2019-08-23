В казанском Музее соцбыта в дни проведения WorldSkills представят агитплакаты из Китая

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). В казанском Музее социалистического быта открылась выставка агитационных плакатов «Китай: история трудового подвига». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор музея Рустем Валиахметов.

«Экспозиция прибыла в столицу Татарстана из Пекина специально для демонстрации в дни проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills», — отметил собеседник агентства.

Жители и гости Казани смогут увидеть агитплакаты 1960 – 80-х годов, выполненные на бумаге и текстиле, а также винтажные фотографии, журналы и книги, рассказывающие о трудовых успехах людей рабочих профессий, коллекцию нагрудных знаков и различных бытовых вещей, которыми награждали лучших в своей профессиональной сфере.

«В Китае советского периода человек труда считался героем, и его активно ставили в пример. Об этом интересно рассказывать на примере простейших предметов, окружавших китайских граждан в недавнем прошлом. Часть из них мы представим в России», — прокомментировал директор Рустем Валиахметов, добавив, что выставка будет работать до конца августа, а затем отправится в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский Музей социалистического быта представит в Китае выставку «Олимпиаде 80 — 40!». Экспозицию покажут в октябре, однако экспонаты уже доставили в КНР.

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