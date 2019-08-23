Два хоккеиста «Ак Барса» вошли в состав сборной России U20

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Защитник Даниил Журавлёв и нападающий Дмитрий Воронков из казанского хоккейного клуба «Ак Барс» вошли в состав сборной России U20 для участия в Турнире четырех наций. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Также в состав национальной сборной вошел голкипер фарм-клуба казанцев Амир Мифтахов, защищающий ворота «Барса».

Турнир четырех наций пройдет в Перми с 23 по 25 августа. В рамках соревнования сборная России встретится с Чехией, Швецией и Финляндией.

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