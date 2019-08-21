Переподготовку по стандартам WorldSkills пройдут 150 тыс. россиян старшего возраста

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России в ближайшие годы переподготовку по стандартам WorldSkills пройдут 150 тыс. жителей старшего возраста. Об этом заявила сегодня на конференции WorldSkills 2019 в «Казань Экспо» заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер РФ отметила, что в России впервые для обучения граждан старшего возраста используется нетрадиционный подход — подготовка по стандартам WorldSkills. «В этом году планируется обучить 25 тыс. специалистов. Мы видим востребованность такого рода переподготовки и предполагаем, что в ближайшие годы 150 тыс. специалистов старшего возраста будут подготовлены по программам WorldSkills», — подчеркнула она.

Голикова заметила, что этот проект был запущен в стране совсем недавно. Она добавила, что в России с текущего года реализуются 12 национальных проектов, среди которых — «Демография». «В модуль этого проекта входит такое направление, как освоение навыков будущего и переподготовка или дополнительная подготовка граждан старшего возраста», — уточнила она.

В рамках WorldSkills Kazan 2019 сегодня конференцией открылась деловая программа мирового чемпионата.

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