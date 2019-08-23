Для жителей Альметьевска проведут бесплатную юридическую консультацию

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). В преддверии празднования Дня Республики Татарстан, 28 августа, в Альметьевске пройдет прием граждан, сообщает пресс-служба Минюстиции РТ.

Проведут консультацию специалисты ведомства и других республиканских министерств, а также представители Прокуратуры республики, Пенсионного фонда РФ по РТ, Налоговой службы и других организаций.

С интересующими вопросами граждане смогут обратиться с 11 утра и до 3 дня по адресу: ул. Ленина, № 100 (ТЦ «Панорама»).

Телефон для справок: (843) 223-09-43.

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