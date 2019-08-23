«Таттелеком» опроверг слухи о продаже и объявил о росте выручки

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). ПАО «Таттелеком» опровергло слухи о продаже компании. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор по маркетингу компании Александр Смирнов.

«На сегодня вопрос продажи ПАО „Таттелеком“ не рассматривается и переговоры на эту тему не ведутся», — заявил собеседник агентства.

По его словам, финансовые итоги группы компаний «Таттелеком» за первое полугодие 2019 года показали рост выручки и чистой прибыли.

«Финансовые итоги группы компаний „Таттелеком“ по итогам первого полугодия 2019 года показывают рост выручки от оказания услуг проводной и мобильной связи, а также существенный рост чистой прибыли. По итогам 2019 года ожидаем рост выручки в размере 9,7 млрд рублей, что на 5% больше выручки 2018 года (9,25 млрд руб.)», — отметили в компании.

Чистая прибыль группы компаний по итогам первых шести месяцев этого года составила 250,8 млн рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка выросла на 4% — до 4,7 млрд рублей.

«Увеличение в составе дебиторской задолженности обусловлено фактором сезонности: бюджетные организации погашают свои долги за услуги связи, как правило, в конце года», — объяснили в «Таттелекоме».

Данные приведены по группе компаний «Таттелеком», в том числе ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» — подразделение, занимающееся мобильной связью.

Вместе с тем, отчетность ПАО «Таттелеком» по РСБУ говорит о снижении чистой прибыли компании на 17% — до 377,1 млн рублей и сокращение выручки на 2,7% — до 3,95 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.