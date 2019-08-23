Минниханову презентовали на «Казань Экспо» последний смартфон Samsung с самым мощным процессором

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Новый флагманский смартфон южнокорейского производителя Samsung в день старта продаж показали Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Презентация состоялась на стенде компании Samsung в МВЦ «Казань Экспо», где проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills.

«На этом столе флагманы, последние модели. Сегодня первый день официальных продаж», — рассказал представитель стенда Samsung.

У нового флагмана самый мощный процессор из всех, какими обладают смартфоны южнокорейской компании. Смартфон отличается от предыдущей модели диагональю, объемом оперативной памяти и количеством тыловых камер. Также он может создавать не только фото, но и видео с размытым задним фоном.

Президенту РТ и российскому вице-премьеру также показали телевизор с диагональю 65 дюймов, который называют умной картиной.

«Можно выбрать из более 2000 картин, в том числе из коллекции Эрмитажа», — рассказали Минниханову и Голиковой.

Рамка телевизора выполнена под дерево, а помимо имеющейся коллекции картин можно загрузить свои фотографии.

«Телевизор создан таким образом, что он адаптируется под освещение, под изображение и может сделать объекты контрастнее, светлее или темнее», — пояснил представитель стенда.

Samsung Electronics является генеральным партнером WorldSkills в Казани. На международном уровне производитель электроники — партнер движения WorldSkills International с 2007 года.

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