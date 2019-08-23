Эксперты выяснили, что треть жителей ПФО теряли деньги из-за телефонного мошенничества

(Казань, 23 августа, «Татар-информ»). Примерно треть опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) признались, что они или их близкие теряли деньги в результате телефонного мошенничества, причем почти каждый десятый отметил, что речь идет о значительной сумме. Соответствующий опрос провела «Лаборатория Касперского».

«На вопрос „Приходилось ли вам или вашим близким терять деньги из-за телефонных мошенников?“ 9% опрошенных жителей ПФО ответили „Да, значительную сумму“, 25% — „Да, незначительную сумму“, 35% — „Нет, но мои знакомые теряли“ и 31% — „Нет, не знаю таких случаев“», — говорится в результатах опроса.

При этом только 4% респондентов отметили, что обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности телефонных мошенников.

Обычно мошенничество происходит по следующей схеме: аферисты звонят с поддельного номера либо с номера, который раньше принадлежал банку, представляются его сотрудниками и выманивают у жертвы пароли и/или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет и/или подтверждения перевода денег.

Многие абоненты стремятся оградить себя от подобного общения. Так, 17% отметили, что используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 38% — встроенные средства телефона, например черные списки. Тем не менее каждый пятый опрошенный житель ПФО (20%) не применяет вообще никаких решений. Половина же респондентов (55%) просто не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер.

Чтобы не попасться на удочку телефонных мошенников, эксперты порекомендовали с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей, представляющимися сотрудниками банка и представителями госучреждений, помнить о том, что ни при каких обстоятельствах сотрудники банка не будут просить вас назвать пин-код от карты или сообщить данные вашей учетной записи в онлайн-банке, а также одноразовые пароли, которые приходят по СМС.

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