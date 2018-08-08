Программу профобучения по востребованным профессиям хотят внедрить к 2023 году во всех регионах РФ

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). К 2023 году во всех регионах России планируется внедрить программу профессионального обучения по востребованным профессиям. Об этом заявила сегодня на конференции WorldSkills 2019 в «Казань Экспо» заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер РФ отметила, что в настоящее время технические навыки работников устаревают в течение двух-пяти лет. «И очень важно соответствие. Поэтому в России ориентированы на то, чтобы обеспечить высокую динамику и повышение качества подготовки человеческого капитала. К 2023 году мы во всех регионах страны планируем внедрить программу профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, которые соответствуют рынку труда», — добавила она.

По словам Голиковой, длительность программы профобучения должна составить не более шести месяцев. «Это позволит, на наш взгляд, сформировать кадровый потенциал, который как раз и будет востребован на рынке труда», — уточнила она.

В рамках WorldSkills Kazan 2019 сегодня конференцией открылась деловая программа мирового чемпионата.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.