Голикова на WorldSkills Conference назвала устаревшим подход «одно образование – одна профессия»

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Современному человеку необходимо все время проявлять гибкость мышления, постоянно обучаться новым компетенциям и приобретать различные навыки. Об этом заявила сегодня на конференции WorldSkills 2019 в «Казань Экспо» заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

«Переход к экономике будущего, безусловно, требует раскрытия человеческого потенциала. Мир меняется очень быстро, и стандартизация „одно образование — одна профессия“ — сегодня устаревший подход. Современный мир требует от человека гибкости мышления, быстрых навыков и постоянного обучения, мобильности рабочей силы», — сказала вице-премьер РФ.

Голикова озвучила данные исследований, согласно которым 23% сотрудников, а это 1,3 млрд человек, выполняют работу, которая не соответствует их профессиональным компетенциям. «Нам сейчас важно преодолеть эту тенденцию и сделать возможным, чтобы весь трудовой потенциал на протяжении всей жизни человека был востребован», — убеждена спикер.

«Исследования также показывают, что продолжительность обучения в мире за последние 30 лет возросла в 2,5 раза, а стоимость четырехлетнего бюджетного образования за последние 30 лет увеличилась в три раза. Россия, как и другие страны, столкнулась с ситуацией растущей нехватки такого соответствия квалификации на рынке труда», — добавила она.

По словам вице-премьера, Россия в настоящее время двигается по нескольким основным направлениям. «Это навыки и знания работников, которые позволяют быть постоянно востребованными на рынке труда, мотивация работников на собственное развитие и адаптацию на рынке труда и доступность возможностей рынка труда для всех потенциальных работников», — уточнила она.

По мнению Голиковой, международная кооперация при обсуждении этих проблем и имеющихся практик позволяет вырабатывать нужные решения и адаптировать их для той или иной страны. «Специалисты из регионов России, отобранные на конкурсной основе, приехали на мировой чемпионат рассказать о своем опыте, обменяться с международными специалистами лучшими практиками, чтобы дальше применять их у себя», — заключила она.

В столице Татарстана проходит мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. В нем принимают участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязаются в 56 компетенциях.

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