Дегустация осетинских пирогов и выбор профессии: школьники побывали на экскурсии на WorldSkills 2019

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Дегустировали горячие осетинские пироги и пробовали себя в роли ландшафтных дизайнеров сегодня школьники из Казани в рамках экскурсии по территории международного выставочного центра «Казань Экспо», где в эти дни проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills-2019.

«Я очень рада, что имею возможность побывать на WorldSkills. Я совсем недавно переехала в Казань из Чистополя, перешла в новую школу. В будущем планирую стать психологом, но посмотреть, как работают представители рабочих профессий, – тоже очень интересно», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» участница экскурсии, ученица 9-го класса казанской школы № 10 Руфина Гришаева.

Ученица 10-го класса Александра Родайкина так же, как и Руфина, впервые попала на территорию «Казань Экспо». Ее впечатлили огромные площади выставочного центра. Девушка говорит, что, если бы не гид, она бы здесь точно заблудилась. На экскурсию она приехала с практической целью – выбрать будущую профессию.

«Мой классный руководитель предложила мне посетить чемпионат, и мне эта идея показалась весьма интересной. Рабочие специальности сейчас набирают популярность. Информация о них для меня весьма актуальна, ведь я как раз думаю, куда поступать после школы. Данный вопрос для себя я еще не решила. Хочу быть политологом или поваром», – сказала школьница.

140 учеников 7-10-х классов из казанской школы № 9 приехали вместе со своими педагогами на территорию «Казань Экспо» на больших автобусах. Здесь они разбились на группы. За два часа каждая группа старшеклассников успела посмотреть, как проходят соревнования по 20 компетенциям WorldSkills. Экскурсию для одной из групп провел волонтер Инсаф.

«Знаете, куда вы попали? На „Казань Экспо“. Вы станете свидетелями 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам „Ворлдскиллс“. Многие хотят побывать здесь», –приветствовал их гид-волонтер.

В начале группа школьников посетила площадки по поварскому и кондитерскому делу. Ребята побывали на мастер-классе по выпечке осетинских пирогов, которые они смогли продегустировать сразу после того, как их достали из печки. Кроме того, учащиеся побывали на площадках по производству и инженерным технологиям, строительству и строительным технологиям и др. На площадке по ландшафтному дизайну ребятам рассказали об основах проектирования и разбивке садов, а также об уходе за зелеными насаждениями. Им было предложено подумать над составлением собственных творческих композиций.

Преподаватель истории и обществознания казанской школы № 9 Галина Иванова привозит ребят на экскурсии в «Казань Экспо» уже не в первые. Такие мероприятия для ребят были организованы в прошлом году, а также во время проведения WorldSkills Russia в мае этого года.

«Ребятам здесь очень понравилось. Информация по рабочим профессиям актуальна для детей. Сейчас у нас избыток юристов, психологов, экономистов. О появлении новых рабочих профессий зачастую не знают даже родители и школьные педагоги. У детей появляется интерес, они начинают задумываться и уже по другому подходят к выбору профессии. Каникулы еще не закончились, но ребята проявили интерес, собрались и приехали. При этом в их числе есть и такие, кто приехал во второй раз», – сказала Галина Иванова.

В дни проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» экскурсии по площадкам соревнований проводят Министерство по делам молодежи РТ и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в рамках реализации программы «Посетитель». Участниками мероприятий станут более 42 тыс. человек. Это школьники, студенты вузов и колледжей, работники предприятий. Интересно, что это не только представители Татарстана, но и других регионов России. В программе примут участие 5,5 тыс. человек из 83 субъектов страны. Общее количество волонтеров-гидов составляет 470 человек.

Для посетителей МВЦ «Казань Экспо» будет работать 4 дня – с 23 по 26 августа. Программа «Посетитель» рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Первая группа туристов прибыла в Казань из Ямало-Ненецкого автономного округа. Организаторы мероприятий оказали содействие в приобретении билетов на льготных условиях для представителей других регионов страны. На территории нашей республики гости проживают в деревне WorldSkills, ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Заречье» и общежитии училища олимпийского резерва. Для них разработана большая экскурсионная программа с посещением Свияжска и Болгара.



Участники сегодняшней экскурсии получили в подарок футболки, рюкзаки, дождевики и стикеры с символикой чемпионата. Подобные памятные сувениры получат все участники программы «Посетитель».



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