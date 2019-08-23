Голикова: Российские компании готовы брать на работу по Skills Passport

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Порядка 200 работодателей в России признали Skills Passport в качестве документа, отражающего уровень компетенций молодых профессионалов. Об этом сказала вице-премьер России Татьяна Голикова во время выступления на «Казань Экспо».

«В рамках национального проекта „Образование“ мы расширяем ряд форм и оценок навыков. Профессиональные приоритеты, имеющиеся у человека, подтверждаются Skills Passport. Это по сути резюме, где содержится информация о том, какими навыками обладает человек, и какой уровень владения этими навыками», — пояснила Голикова.

Выпускник, прошедший обучение по стандартам WorldSkills, может подтвердить свой профессионализм либо в ходе соревнований, либо во время демонстрационного экзамена.

«Сегодня мы насчитываем уже 93 тысячи специалистов, которые получили такие паспорта. Это серьезно оценили наши работодатели — 200 из них уже заключили соглашения о признании демонстрационного экзамена и Skills Passport», — отметила российский вице-премьер.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в России начали проводить в 2017 году. Тогда же первые профессионалы нашей страны начали получать Skills Passport.

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