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Татар-информ

23 августа 2019, 12:18

Культура

Максим Скалозубов: «Фестивальное движение в республике на очень крутом уровне»

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Культура

Максим Скалозубов: «Фестивальное движение в республике на очень крутом уровне»

Фото: Султан Исхаков

Такой поддержки нет ни в одной другой республике, отметил заслуженный работник культуры РТ и директор Центра искусств «Шарм».

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Фестивальное движение в Татарстане на очень крутом уровне, и такой поддержки нет ни в одном другом регионе страны. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» заявил заслуженный работник культуры РТ и директор Центра искусств «Шарм» Максим Скалозубов.

«Мы много путешествуем по городам нашей страны, наши дети много ездят на фестивали. Такой поддержки реально нет ни в одной другой республике. У нас это государственная программа, в республике понимают, что без поддержки талантливых детей не будет талантливых взрослых», — сказал Максим Скалозубов.

Сегодняшние дети — это новые имена и звезды на небосклоне Татарстана, России и мира. Татарстанские телеведущие работают на всех каналах России, вокалисты, которые воспитывались в системе допобразования РТ, работают по всему миру, продвигают Казань и РТ, отметил Максим Скалозубов.

«Что касается поддержки, в Татарстане она реально есть. Законодателем мод фестивального движения выступает „Созвездие — Йолдызлык“. Круто, что у нас это есть, что проводится такое финансирование детского творчества», — добавил спикер.

Многие из тех, кто побывал на фестивалях в Татарстане, приезжают в Казань работать, например из Самары, Астрахани, Тольятти, Нижнего Новгорода. «Приезжая на наши фестивали, они понимают: здесь город возможностей, здесь они хотят жить, учиться, работать», — подытожил Скалозубов.

Интервью с заслуженным работником культуры РТ и директором Центра искусств «Шарм» Максимом Скалозубовым выйдет на сайте sntat.ru завтра, 24 августа. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
 

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